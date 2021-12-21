“البرهان” يدعم “حمدوك” لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بالسودان

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن دعمه لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وذكر “البرهان”، خلال لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر الماضي تم بالتنسيق بينه وبين “حمدوك”.

وأكد دعمه الكامل له حتى يضطلع بدوره، ودعا في الوقت ذاته إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، بحسب قوله.

وكانت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى قد شهدت تظاهرات، احتجاجًا على استئثار العسكر بالسلطة، داعيةً إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية، فيما ذكرت لجنة الأطباء المركزية أن مدنيًا قُتل خلال هذه الاحتجاجات، وأصيب 125 آخرون.

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