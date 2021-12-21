مرشحون بارزون في سباق الرئاسة الليبية يطلقون مبادرة للدفع بالعملية السياسية بدعوة من المرشح خليفة حفتر

بنغازي 21 ديسمبر 2021 (وال) – أعلن عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية البارزين في شرق البلاد وغربها وجنوبها الثلاثاء إطلاق مبادرة وطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين، وذلك في خطوة للدفع بالعملية السياسية في ظل مؤشرات بتأجيل الانتخابات التي كان مزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم وصل عدد من المرشحين بمناطق غرب ليبيا إلى بنغازي أبرزهم نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأسبق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية في حكومته فتحي باشاغا لمدينة بنغازي في خطوة وصفوها بكسر الركود والحاجز الأخير للانقسام الذي كان سائد في البلد.

وتلا باشاغا البيان الختامي في أعقاب المبادرة التي انطلقت في فندق تيبستي بمدينة بنغازي بحضور المرشحين الرئاسيين خليفة حفتر، وأحمد معيتيق، وعارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر.

وقال باشاغا في البيان الختامي “بفضل الله وحمده وبدعوة كريمة من المترشح الرئاسي السيد خليفة حفتر اجتمع عدد من المترشحين لرئاسة ليبيا في مدينة بنغازي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 21 /12/2021م”.

وأوضح أن “هذه المبادرة تهدف لتوحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بلادنا الحبيبة في هذه الأيام”، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي “احتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأعلن باشاغا الاتفاق على أن “المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه” داعين لاستمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين. (وال – بنغازي)

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