روسيا تطرد دبلوماسييْن ألمانييْن.. وتتوعد بإجراءات تصادمية

في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين البلدين، طردت روسيا، أمس، اثنين من الدبلوماسيين الألمان، ردًا على عملية طرد مماثلة قامت بها ألمانيا الأسبوع الماضي، على خلفية تورطهما في مقتل ناشط شيشاني في برلين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الخارجية الروسية أبلغتها أن عملية الطرد جاءت ردًا على الإجراء الألماني، لكنها اعتبرت أن الخطوة الروسية لا أساس لها، وستؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين من جديد.

وأضاف بيان الخارجية أن الإجراء الروسي كان متوقعًا لكنه غير مبرر تمامًا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية”، بينما قالت الخارجية الروسية إن قرار المحكمة الألمانية بحق مواطنيها ذو طبيعية سياسية، متوعدةً بالرد، وفقًا لذلك، على أي إجراء تصادمي محتمل من برلين في المستقبل.

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