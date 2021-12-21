مساعٍ دولية وإقليمية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلاده تعمل مع وكالات الأمم المتحدة؛ لإيجاد سبل كفيلة بإدخال المساعدات والسيولة إلى الاقتصاد الأفغاني، إدراكًا منها بأن هناك وضعًا إنسانياً “ملحًا” هناك، مع اقتراب الشتاء.

ودعا “برايس”، في إفادة صحفية، دول المنطقة والجوار؛ إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، من أن انهيار الاقتصاد في أفغانستان وتدهور الظروف المعيشية سيقود لعواقب وخيمة.

وأوضح أن المملكة دعت إلى اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع الإنساني في أفغانستان، خاصةً مع حلول فصل الشتاء، وحاجة الملايين إلى مساعدات إنسانية عاجلة، تشمل الغذاء والدواء والمأوى.

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