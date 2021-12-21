الفلبين.. الإعصار “راي” يُخلّف 375 قتيلاً ويدمر بلدات بأكملها

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار “راي”، الذي ضرب الفلبين إلى 375 قتيلاً، كما تسبب في دمار آلاف المنازل وإغراق بلدات بأكملها، وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات، وشرّد مئات الآلاف في وسط البلاد وجنوبها.

ودفعت السلطات، التي تواجه صعوبات جمة في إزالة آثار الإعصار راي، بطائرات عسكرية وسفن من سلاح البحرية؛ لنقل مساعدات إلى المناطق التي دمرها الإعصار، الذي يعدّ الأقوى من بين 15 عاصفة مماثلة تعرض لها أرخبيل جزر الفلبين هذا العام.

وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية إحصاء الضحايا ما تزال مستمرة، ويتم التركيز على توفير الأغذية والمياه والعلاج للمصابين.

وتقوم القوات المسلحة بتقديم مواد الإغاثة عبر كل السبل المتاحة، مع إرسال المزيد من القوات إذا لزم الأمر.

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