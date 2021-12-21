القاهرة | رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع الرئيس المصري آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة 21 ديسمبر 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتأكيد استمرار الدعم المصري، لضمان استقرار ليبيا، والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها.

وثمّن السيد الرئيس جهود مصر الصادقة حكومة وشعبًا تجاه ليبيا، من أجل استقرارها وتوحيد مؤسساتها، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها اللجنة الأمنية المشتركة “5+5” فيما يتعلق بالمسار العسكري.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة، ومتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، لضمان استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. (وال) ف م/ ر ت

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