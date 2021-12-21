النائب الأول لرئيس الحكومة يلتقي القنصل المصري في بنغازي

بنغازي 21 ديسمبر 2021 (وال)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطية القطراني، بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي اليوم الثلاثاء, بسعادة القنصل العام لجمهورية مصر العربية الشقيقة السيد أحمد الهمشيري.

وناقش سيادته مع القنصل المصري عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على توطيد أواصرها الممتدة على مدى التاريخ.

وبحث الاجتماع أيضًا أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية، وسُبل حل كافة العراقيل التي قد تواجهها، كما بحث الاجتماع أيضًا سيّر العمل السياسي والقنصلي المصري بمختلف مدن ومناطق البلاد وعلى رأسها مدينة بنغازي.

كما تطرق الاجتماع للوضع الليبي الراهن والعملية الانتخابية والعراقيل التي تُواجه استكمال هذا الاستحقاق الذي يطمح إليه الليبيين، مؤكدًا سعادته بأن جمهورية مصر العربية تدعم كل الخطوات التي تُعزز بناء الدولة الليبية الديمقراطية المستقرة والمستقلة .(وال) ح س/ ر ت

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