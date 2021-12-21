نحو 254 طفلاً يُولدون كل ساعة في مصر

تعدّ مصر من أكثر الدول الأفريقية من حيث تعداد السكان، وتحرص السلطات على الحدّ من احتمالات الوصول إلى أزمة الانفجار السكاني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، خالد ماهر ، إن آخر إحصائية كشفت أن 254 طفلاً يولدون في الساعة، بمعدل أربعة مواليد جُدد لكل دقيقة في مصر.

وأضاف “ماهر” أن نسبة “المرأة المُعيلة” في مصر وصلت إلى 18,2 %، وأن هناك “امرأة معيلة” تتمركز في الريف والوجه القبلي بنسبة 25,6 %، وفي الوجه البحري تصل النسبة إلى 29 %.

وأضاف المسؤول المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19,2%، لافتًا إلى أن إنفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31,1 %.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرة في مصر تنفق على التعليم بنسبة 5,7 %، وعلى الصحة والخدمات والرعاية الصحية تنفق الأسرة 10%، وفى الترفيه تنفق الأسرة بنسبة 2,3 %.

ومن هنا؛ فإن الأولوية للأسر المصرية هي للطعام والشراب، ويليها المسكن ثم الخدمات الصحية، ويليها التعليم، وفي النهاية يأتي الترفيه، وذلك وفقًا لما خلص إليه رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

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