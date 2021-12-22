إثيوبيا تؤكد استعادة السيطرة على بلدات في إقليميْ عفر وأمهرة

رفضت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيلين سيوم، ما ورد في بيان قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بخصوص أنها نفذت انسحابًا استراتيجيًا من إقليميْ أمهرة وعفر، مشيرةً إلى سلسلة انتصارات عسكرية حققها الجيش الاتحادي على قوات الجبهة.

وقالت المتحدثة الحكومية، في مؤتمر صحفي، إن قوات الدفاع الوطني والقوات المتحالفة معها من إقليميْ عفر وأمهرة؛ استطاعت استعادة السيطرة على كثير من البلدات ودحرت قوات الجبهة.

وأشارت إلى أن عملية تحرير الإقليميْن في مراحلها النهائية، في ظل وجود بعض العناصر بجيوب معينة، ينبغي إخراجها بالكامل، قبل الإعلان عن إتمام عملية التحرير.

وكانت الجبهة قد أشارت، في بيانها، إلى أن انسحاب قواتها “فتح مبين للسلام”، مُوجهةً سلسلة مطالب للأمم المتحدة تتعلق بإيصال المساعدات، وفرض حظر طيران.

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