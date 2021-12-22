رئيس مجلس المفوضية يستقبل سفير الاتحاد الأوربي

بنغازي 22 ديسمبر 2021 (وال) _ استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السايح، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا السيد خوسيه انطونيو سابادل، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية.

استعرض اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى التقدم العملياتي الذي قامت به المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

كما ناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي لدعم العملية الانتخابية.

وجدد السيد (سابادل) تأكيده على مساندة الاتحاد الأوربي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار. (وال _ بنغازي) ح س / ه ع

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