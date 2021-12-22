مدغشقر.. وزير “يسبح 12 ساعة” بعد تحطم مروحية في البحر

كشف وزير حكومي في مدغشقر، أنه سبح لمدة 12 ساعة حتى وصل إلى بر الأمان، وذلك إثر تحطم مروحيته في البحر، أثناء مشاركته في مهمة إنقاذ.

وقال وزير الشرطة المنهك سيرج جيلي وهو يتعافى على نقالة: “لم يحن وقت الموت بعد”.

وأشارت “بي بي سي” إلى نجاة مسؤولين أمنيين آخرين من الحادث، كانا يسافران معه على متن المروحية.

وتمثلت مهمة فريق الأنقاذ في تفقّد منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد والتي غرق فيها قارب ركاب.

وقال مسؤولون يوم أمس الثلاثاء إن 39 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ذلك الحادث.

من ناحيته، عبّر الرئيس أندري راجولينا، على تويتر، عن حزنه على من فارقوا الحياة ، مثمنًا في الوقت ذاته شجاعة “جيلي” والضابطين الآخرين ، الذين وصلوا إلى بلدة ماهامبو الساحلية بشكل منفصل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا