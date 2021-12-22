مصادر مقربة من “حمدوك” تُشير إلى قرب تقديم استقالته

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عزمه على التقدم باستقالته من منصبه، في الساعات المقبلة.

وذكر المصدران أن “حمدوك” أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بشأن قراره.

ورغم محاولة هذه المجموعة إقناعه بالعدول عن ذلك؛ فإنه أكد المضي في قراره.

وسبق لـ”حمدوك”، الذي أُعيد إلى منصبه في 21 من نوفمبر عقب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر؛ أن حذر السبت الماضي من أن السودان يقترب من حافة “الهاوية”، مُرجعًا ذلك إلى العناد السياسي، وغياب التوافق على اتفاق سياسي جديد.

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