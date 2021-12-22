مدير شؤون آسيا وأستراليا يلتقي السفير الهندي الجديد لدى ليبيا 

طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد أحمد النعاس اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية الهند الجديد لدى ليبيا السيد ” آن جي جان جيت “.

وناقش كلاهما خلال اللقاء، استعراض عدد من الملفات التي تهم البلدين وفي جميع المجالات، والعمل على عودة السفارة الهندية لمباشرة عملها من طرابلس.

كما تم مناقشة إمكانية رفع الحظر عن العمالة الهندية بالسفر إلى ليبيا، وإعادة تفعيل برنامج التعليم عن بعد.

وفي ختام اللقاء، هنأ مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا، السفير الهندي بتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى دولة ليبيا، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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