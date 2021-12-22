رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز

طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، السيدة “ستيفاني ويليامز”، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتم في الاجتماع، استعراض مشاورات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد.

وأكد السيد الرئيس على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيداً في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي. (وال)

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