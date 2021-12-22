“الغذاء والدواء” الأميركية تُعلن عن أول دواء للوقاية من الإيدز

قال موقع “ساينس أليرت” إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أعلنت عن موافقتها على حقنة “أبريتيود” الجديدة، للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”.

وبحسب الموقع، فإن “أبريتيود” هو “أول دواء عن طريق الحقن في العالم لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز” تتم الموافقة عليه.

وأضافت الإدارة، في بيانٍ لها، أن الحقن سيتوفر للاستخدام من قبل فئات محددة، تشمل البالغين المعرضين للخطر والمراهقين، الذين لا يقلّ وزنهم عن 35 كيلوغرامًا.

ونبّه بيان لإدارة الغذاء والدواء إلى وجود بعض الآثار الجانبية للحقن، تشمل الصداع، والحمى، والتعب، وآلام في الظهر وألم عضلي، والطفح الجلدي.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات عدد المصابين بالفيروس بلغ 37,7 مليون شخصاً في نهاية عام 2020، ويعيش أكثر من ثلثيْ هؤلاء المصابين “25,4 مليون شخص” في إقليم المنظمة الأفريقي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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