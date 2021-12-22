وفد من وزارة الداخلية يزور البرازيل

برازيليا 22 ديسمبر 2021 (وال) -قام وفد من وزارة الداخلية ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء عادل عبدالعزيز، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عادل الشروي، بزيارة لدولة البرازيل، وذلك في إطار متابعة عدة قضايا والمتعلقة بالقطع الأثرية الليبية المضبوطة من قبل السلطات البرازيلية والعمل على التنسيق لاسترجاعها.

ونوقش خلال الزيارة آفاق التعاون الأمني في القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبادل المعلومات بين إدارة مكافحة المخدرات البرازيلية وجهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الليبية، والتواصل عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين الجانبين.

وجرى ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في البرازيل، وقيادات أمنية من الجانب البرازيلي، وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، بشأن متابعة الآثار والقطع الأثرية الليبية المهربة للخارج والمحافظة على الموروث الثقافي.(وال برازيليا). ب خ /س خ.

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