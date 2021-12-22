بليحق : نواب المجلس شاركوا في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالعاصمة الأردنية عمان

طبرق 22 ديسمبر 2021 (وال)- أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي؛ شاركوا في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال بليحق – في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك – إن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأشار بليحق إلى أن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية؛ شارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتم خلاله عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات التحضير لعقد المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والذي يهدف إلى الدعوة لإيجاد حلول وخارطة طريق لتشجيع التبادل التجاري العربي والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد للوصول إلى اتحاد جمركي عربي.

وأوضح بليحق أن الاجتماع استعرض أيضًا مذكرة إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مناقشة محاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2021 م، والذي تضمن عدة محاور منها التطورات الاقتصادية العربية في ضوء خطط التعافي من جائحة كورونا، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاديات العربية ، التجارة البينية التحديات والفرص .

كما أكد أن عضو مجلس النواب أحلام اللافي؛ قد شاركت أيضًا في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، حيث تم خلال الاجتماع دراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، واستعرض مقترح مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، بالإضافة إلى مذكرة بشأن مستجدات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

وأردف أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التي شارك في اجتماعها عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ” حسن البرغوثي؛ ناقشت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية، بالإضافة إلى مناقشة مسّودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية، ومناقشة ورقة بشأن الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وأوضح أن عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي، شارك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد إستراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ومناقشة تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021 . (وال)

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