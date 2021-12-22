المغرب تعلن عودة العلاقات مع ألمانيا

الرباط 22 ديسمبر 2021 (وال) -رحبت المملكة المغربية بما وصفه “الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة”، والتي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا مؤخرا، حول العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك تعليقا على تدوينة نشرتها السفارة الألمانية في الرباط، يوم 7 من الشهر الجاري، وقالت فيها إن “المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة”.

وقالت الخارجية المغربية، عبر “تويتر”، إن “التعبير عن هذه المواقف يتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي”.

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