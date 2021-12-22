قرار بريطاني بتطعيم الأطفال الأصغر سناً المُعرّضين للخطر ضد كورونا

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية -الأربعاء- أنها ستبدأ بتطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر، ممن تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً ضد كورونا، بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وذكرت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين “JCVI”، أن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم 10 ميكروجغرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة 8 أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سناً، بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار، ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما، معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدا إذا أصيبوا بكورونا.

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