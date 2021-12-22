رئاسة النواب تُشكل لجنة لإعداد مُقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال)- أصدرت رئاسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب؛ تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق إلى ما بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة تقديم تقريرها إلى هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على جلسة مجلس النواب القادمة.

واستندت رئاسة النواب في قرارها رقم 13 لسنة 2021 م؛ على من انتهت إليه جلسة المجلس التي انعقدت في 7 ديسمبر الجاري، بتفويض هيئة الرئاسة بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة طريق.

ووفقًا للقرار؛ تم تكليف نصر الدين مهنى غباشي رئيسًا للجنة، وعضوية كلا من: عبد السلام نصية، مصباح دومة أوحيده، سليمان محمد الفقيه، ومحمد سعد حماد، وعيسى العريبي، والمبروك عبد الله الكبير، ومفتاح عيسى الكرتيحي، وخالد علي الأسطى، ومحمد إبراهيم ثامر.

يُشار إلى أن القرار صدر بعد ساعات من اقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على مجلس النواب تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر الجاري. (وال)

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