محتجون تونسيون ضد فرض “الجواز الصحي” الخاص بتطعيم كورونا

تظاهر عشرات التونسيين اليوم الأربعاء احتجاجاً على فرض العمل بالجواز الصحي الخاص بالتطعيم من فيروس كورونا، واعتبروه انتهاكاً لحقوقهم وتقييداً لحرياتهم الشخصية، كما رفضت منظمات حقوقية الخطوة واعتبرت أنها تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل.

وتواجد عشرات المواطنين في شارع بورقيبة، ورفعوا شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الجواز” و”صامدون صامدون للجواز رافضون” و” لا.. لا للإغلاق لا لقطع الأرزاق” و “لا.. لا ثم لا للجواز المهزلة” و “لا للجواز الصحي”.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسوماً رئاسياً يفرض جواز تطعيم كورونا على التونسيين، وجميع الأجانب الذين يزورون تونس، وطبقا للمرسوم يتعين على كلٍ من المسؤولين والموظفين والزائرين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

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