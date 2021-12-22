عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ويمارسون طقوسا تلمودية

القدس 22 ديسمبر 2021 (وال) -اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بمجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال. ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، […]

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