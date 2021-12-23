رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

الخرطوم 22 ديسمبر 2021 (وال) – ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الثلاثاء، إن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات. وقال مصدران مقربان من حمدوك، إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه. وأضاف المصدران أن المجموعة […]

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