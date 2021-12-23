ليبيا نيوز

رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 22 ديسمبر 2021 (وال) – ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الثلاثاء، إن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات. وقال مصدران مقربان من حمدوك، إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه. وأضاف المصدران أن المجموعة […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء السوداني يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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