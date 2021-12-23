هبوط طائرة ركاب اضطراريا في فرنسا لإسعاف أحد الركاب

بوردو 22 ديسمبر 2021 (وال) -هبطت طائرة ركاب كانت في رحلة من نانت الفرنسية إلى بورتو البرتغالية، في بوردو جنوب غربي فرنسا اضطراريا، لإسعاف أحد الركاب تدهورت حالته الصحية على متنها بشكل مفاجئ. وأشارت الخدمة عبر صفحتها في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد إعلان حالة الطوارئ قام طاقم الطائرة التابعة لشركة “إيزي جيت” […]

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