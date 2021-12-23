اليونان.. غرق 3 وفقدان 50 آخرين من طالبي اللجوء

أعلن خفر السواحل اليوناني أن ثلاثة من طالبي اللجوء غرقوا، ويُخشى أن يكون نحو 50 آخرين قد فُقدوا، بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة فوليجاندروس اليونانية.

وأشار بيان خفر السواحل إلى أن رجال الإنقاذ عثروا على 12 مهاجرًا، معظمهم عراقيون وسوريون، على متن القارب، ونقلوهم إلى جزيرة سانتوريني القريبة، بينما نقلت السلطات جثث ثلاثة رجال إلى الجزيرة.

بحسب شهادات الناجين؛ فإن الزورق كان يقل ما بين 32 و50 شخصًا، وأرسل إشارة استغاثة بعد أن بدأت المياه في التسرب إليه وتعطل محركه.

ولفت البيان إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت في وقت متأخر من مساء أمس، وشملت أربعة زوارق لخفر السواحل وخمس سفن تبحر في المنطقة وطائرتيْن مروحيتيْن.

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