السجن 4 سنوات مع النفاذ بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

أصدرت محكمة تونسية أمس حكمًا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ العاجل، بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، بعد إدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية التونسية.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، إن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس أِذن بفتح تحقيق بحق المرزوقي بتاريخ 15 أكتوبر بناءً على إذن صادر من وزيرة العدل، على خلفية تصريحات قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري، باعتبار أن “تنظيمها في بلد يشهد انقلابًا هو تأييد للدكتاتورية”.

وعلى إثر تلك التصريحات، أعلن الرئيس قيس سعيد، أنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج ليستجديه لضرب المصالح التونسية.

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