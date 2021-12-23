“فيلتمان”: “حمدوك” يشعر بالإحباط لكنه يمثّل الثقل المدني في السودان

أشار المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، “يشعر بالإحباط مع محاولته التحرك للأمام في العديد من القضايا والترويج لانتقال يؤدي لحكومة مدنية”.

وقال “فيلتمان” في تعليقه على نية “حمدوك” الاستقالة، إن واشنطن على تواصل مستمر معه لبحث آفاق للحل، مشددًا على أن “حمدوك” يعتبر “لاعبًا مهمًا جدًا، ويمثّل ثقل الجانب المدني في ترتيبات الانتقال”.

ونوه بالدور الأميركي في دعم الانتقال المدني من خلال تطبيع العلاقات مع السودان، والانخراط مع السودانيين والعمل على الإفراج عن أموال يحتاجها الشعب السوداني، إضافةً لتقديم المساعدات الإنسانية.

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