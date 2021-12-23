ألمانيا تدعو للحوار مع روسيا وفق “نورماندي” أو عبر “الناتو”

في تصريحات قد تُشكّل مدخلاً لانفراج في الأزمة بين الغرب وروسيا على خلفية تحشيدها العسكري على حدود أوكرانيا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، إن الغرب بحاجة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، حتى وإن كانت مطالبها لا تتوافق مع التصورات الغربية، في إشارة إلى مقترحات روسيا الخاصة بوضع ضمانات أمنية ملزمة؛ من أجل تهدئة الصراع الحدودي، مشددةً على أن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع وزير خارجية لوكسمبرغ جان اسيلبورن في برلين: الحوار مع موسكو مهم، سواءً أكان في إطار صيغة نورماندي مع فرنسا وأوكرانيا، أم محادثات في مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي. وأعربت، في الوقت ذاته، عن قلقها من التحركات العسكرية الروسية.

من جهته، أشار “اسيلبورن” إلى أن العقوبات الاقتصادية لن تعود بالنفع على أحد، مضيفًا أن العزل المحتمل لموسكو يعد بمثابة رسالةً واضحةً من أوروبا لمحاولة العودة إلى الطريق الدبلوماسي مرة أخرى.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى اتفاق على عقد أول جولة مع المفاوضين الأمريكيين مطلع العام الجديد، إضافةً لإجراء محادثات مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أعلنت، بدورها، أن مفاوضين منها ومن أوكرانيا وروسيا اتفقوا على استعادة وقف إطلاق النار الكامل بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

وأشاد ممثل المنظمة في أوكرانيا بهذا الاتفاق، معتبرًا أنه ذو أهمية قصوى لمن يعيشون على جانبيْ خط التماس.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي، أنه لا نية عدائية لدى الولايات المتحدة أو حلف “الناتو” نحو روسيا، لكنها اتهمت روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، بينما قال الرئيس الروسي إن الجيش الروسي موجودٌ على أرضه، لا على أرض غيره.

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