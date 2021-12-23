مجلس الأمن يُمرّر قرارًا بالإجماع لتسهيل وصول المساعدات لأفغانستان

صادق مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع لصالح قرار بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان على مدى عام؛ بهدف الحدّ من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر الى الدول المجاورة، إضافةً إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية.

ومن شأن القرار الذي جاء بناء على مقترح أميركي، أن يخفف الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد، لكن دول المجلس شددت على ضرورة ألا تستغله حركة طالبان، التي رحبت، من جهتها، بالقرار، ووصفه الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد بأنه “الخطوة الجيدة” إلى الأمام.

وأعرب “مجاهد” عن تقدير الحركة لهكذا قرار من شأنه أن يُخفّف معاناة الشعب، ومن جانبها طالبت روسيا “بالإفراج عن الأصول والموارد المالية الأفغانية المجمدة في الغرب، في حين أكد السفير الصيني لدى المنظمة على ضرورة أن تصل المساعدة الإنسانية والحيوية إلى الشعب الأفغاني دون أي عائق.

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