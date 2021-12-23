“سوليفان”: واشنطن وشركاؤها يبحثون أطرًا زمنية للدبلوماسية مع إيران

أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون أطرًا زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، محذرًا من أن جهود التوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع.

وشدد “سوليفان” على أنه لا وجود لوقت محدد بعينه، لكنه لن يتجاوز الأسابيع، مجددا موقف واشنطن المعتمد على “الدبلوماسية والردع والضغط”، كأفضل سبيل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وتنفي إيران، من جهتها، أي نية للحصول على أسلحة نووية، قائلةً إنها تريد إتقان التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية في فيينا قد تأجلت؛ لبحث اقتراحات تقدمت بها طهران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا