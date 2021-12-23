نيويورك تُحفّز السكان على الجرعة المعززة من لقاحات كورونا بـ100 دولار

في إطار سعيه لتحفيز السكان على أخذ لقاحات كورونا؛ أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، عن مكافأة مالية بقيمة 100 دولار أميركي للأشخاص الذين يحصلون على جرعة ثانية أو معززة من لقاحات كورونا قبل 31 ديسمبر الجاري.

وتهدف المدينة لتسريع وتيرة التطعيم في مواجهة متحور أوميكرون الذي بدأ ينتشر فيها بشكلٍ كبير.

ونشر مكتب العمدة تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: هذه هي اللحظة، احصل على لقاحك المعزز، وقم بحماية عائلتك ومدينتك، ووصف المكافأة بأنّها من أكبر برامج الحوافز للجرعات المعززة في أميركا.

وجاء قرار العمدة بعدما وصلت نسبة من ثبتت إصابتهم بمتحور أوميكرون 8% من العدد الكلي لإصابات كورونا الذي سجلته المدينة.

يذكر أن نيويورك منحت في يوليو الماضي مائة دولار لكل شخص يحصل على لقاح كورونا.

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