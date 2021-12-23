علاج جديد لكورونا تنتجه شركة “ميرك”

ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أنها أجازت -اليوم الخميس- استخدام حبوب مضادة للفيروسات تُنتجها شركة ميرك لعلاج كورونا، لدى مجموعات مُعيّنة من المرضى البالغين المُعرّضين للإصابة بأعراض حادة.

طُور عقار ميرك بالتعاون مع شركة ريدجباك للأدوية الحيوية، وأثبت كفاءة في تقليل مُعدّل دخول المستشفى والوفيات بحوالي 30%، في تجربة سريرية للأفراد المُعرّضين للإصابة بأعراض شديدة، عند إعطائه في مرحلة مبكرة من المرض.

ويُشار إلى أن العقار الجديد الذي أجازته الإدارة، يُعطى بطريق الفم لعلاج حالات كورونا الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين المُعرّضين لخطر الإصابة بالأعراض الحادة، والذين لا يُمكنهم الحصول على علاجات بديلة أو مناسبة لكورونا.

جاء القرار بعد تصويت لجنة من مستشاري إدارة الأغذية والعقاقير في 30 نوفمبر، لصالح إجازة العقار بفارق ضئيل ويُطلق عليه اسم “مولنوبيرافير”.

وتجدر الإشارة إلى أن إجازة العقار الجديد تأتي بعد يوم من إعطاء الضوء الأخضر لعلاج مشابه تُنتجه شركة فايزر للحالات المُعرّضة لمخاطر كبيرة فوق 12 سنة، ويمكن أن تُمثّل حبوب ميرك وفايزر أدوات مبشّرة للمصابين بكورنا، خصوصاً في مواجهة المتحور أوميكرون سريع الانتشار، الذي أصبح النسخة السائدة الآن في الولايات المتحدة الأميركية.

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