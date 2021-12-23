“الخارجية اللبنانية” تأسف للاعتداء على قوات اليونيفيل

عبّرت وزارة الخارجية اللبنانية -الخميس- عن أسفها تجاه حادث اعتداء على كتيبة فنلندية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، وقالت إنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تؤكد عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل، وتُشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.

يشار إلى أن تسجيلات مصورة تم تداولها أمس الأربعاء، أظهرت سكاناً محليين في بلدة جنوبية، وهم يقذفون قوات اليونيفيل بالحجارة، فيما وصفت جهات داخلية الحادثة بـ”المزعومة”، حتى تنتهي التحقيقات.

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