ليبيا نيوز

“الخارجية اللبنانية” تأسف للاعتداء على قوات اليونيفيل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت وزارة الخارجية اللبنانية -الخميس- عن أسفها تجاه حادث اعتداء على كتيبة فنلندية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، وقالت إنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تؤكد عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل، وتُشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم.

يشار إلى أن تسجيلات مصورة تم تداولها أمس الأربعاء، أظهرت سكاناً محليين في بلدة جنوبية، وهم يقذفون قوات اليونيفيل بالحجارة، فيما وصفت جهات داخلية الحادثة بـ”المزعومة”، حتى تنتهي التحقيقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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