وزارة الخارجية تستغرب ما نقلته قناة CNN الأمريكية بشأن المواطن الأمريكي الموقوف في ليبيا

طرابلس 23 ديسمبر 2021 (وال)- أعربت وزارة الخارجية الليبية عن استغرابها ما تناقلته قناة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، عن المواطن الأمريكي الموقوف في ليبيا، وعدم مُراعاة الحيادية والدقة في النشر .

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما بثته قناة CNN الإخبارية؛ بنشرها لمغالطات ومعلومات غير دقيقة حول إيقاف المواطن الأمريكي “فرناندو إسبينوزا”، وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر أمرًا يدعوا للقلق .

وأكدت وزارة الخارجية أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا؛ بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسًا في إحدى المدارس، وانتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وتم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة رُغم تنبيهه مرات عدة.

وجاء في بيان الخارجية: “أن المواطن الأمريكي موقوف لدى السلطات الليبية المختصة، وتم تأمين اتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال بأسرته حيث أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تم تمكينه من الاتصال بالسفارة الأمريكية وكذلك والدته للاطمئنان عنه”.

وتابع البيان: “نظرًا لعدم حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا، تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده، وفي هذا الخصوص قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى، إلا أن الوزيرة تدخلت شخصيًا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الأسبوع القادم حفاظًا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة واحترامًا لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف”. (وال) ع م/ ر ت

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