ليبيا نيوز

مقتل 5 في انفجارات قرب قاعدة جوية بنيجيريا قبيل زيارة للرئيس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدت انفجارات عنيفة في محيط قاعدة جوية في عاصمة ولاية بورنو النيجيرية، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

ووقعت الانفجارات على بعد مئات الأمتار فقط من القاعدة الجوية، التي هبطت فيها بعد أقل من ساعة طائرة الرئيس محمد بخاري في زيارة تفقدية للقاعدة.

وتعد العاصمة الإقليمية مايدوغوري، مركزًا لتمرد يشنّه إسلاميون متشددون منذ 12 عامًا، وتتعرض والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متكرر.

وقد امتنع الجيش والرئاسة عن التعليق على الحادث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك