مقتل 5 في انفجارات قرب قاعدة جوية بنيجيريا قبيل زيارة للرئيس

أدت انفجارات عنيفة في محيط قاعدة جوية في عاصمة ولاية بورنو النيجيرية، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

ووقعت الانفجارات على بعد مئات الأمتار فقط من القاعدة الجوية، التي هبطت فيها بعد أقل من ساعة طائرة الرئيس محمد بخاري في زيارة تفقدية للقاعدة.

وتعد العاصمة الإقليمية مايدوغوري، مركزًا لتمرد يشنّه إسلاميون متشددون منذ 12 عامًا، وتتعرض والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متكرر.

وقد امتنع الجيش والرئاسة عن التعليق على الحادث.

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