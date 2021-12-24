بيان لفرنسا وحلفائها يندد بانتشار مرتزقة “فاغنر” في مالي

نددت فرنسا و14 من حلفائها الأوروبيين إضافةً إلى كندا، في بيان مشترك، بانتشار مجموعة “فاغنر” في مالي بمساعدة من موسكو، ودعا البيان روسيا، إلى العودة إلى السلوك البناء والشعور بالمسؤولية في المنطقة.

وأعربت الدول الموقعة على البيان، الموجّه للمجلس العسكري الحاكم في مالي، عن الأسف الشديد للجوء المجلس لاستخدام الأموال العامة الشحيحة أصلاً، في دفع رواتب المرتزقة الأجانب بدلا من دعم القوات المسلحة وتعزيز الخدمات العامة.

وأشار مصدر حكومي فرنسي إلى أنه تم رصد عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، وزيارات منتظمة تقوم بها كوادر من “فاغنر” إلى باماكو.

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