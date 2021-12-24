إيطاليا تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية والمتهم أوميكرون

كشفت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 44600 إصابة بكورونا يوم 23 ديسمبر الجاري، ويُعد هذا الرقم أعلى رقم تُسجله البلاد منذ بدء انتشار الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنّها أجرت حوالي 900 ألف اختبار يوم الخميس، وأنّ نسبة الحالات الإيجابية تراوحت ما بين 3.6% و4.9%.

وبرر المعهد الوطني الإيطالي للصحة الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بانتشار سلالة أوميكرون، وأشار إلى أنّ 28% من الإصابات التي تُسجلها البلاد تنتمي لهذه السلالة.

وتوقع المعهد حدوث انتشار سريع آخر لسلالة أوميكرون، لتصبح السلالة المسيطرة في إيطاليا بدلاً من سلالة دلتا المسيطرة حالياً.

يُذكر أنّ إيطاليا تُطبق مجموعة من القواعد من أجل منع انتشار فيروس كورونا، كتقديم الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم اختباراً سلبياً حتى يسمح لهم باستخدام وسائل النقل، ودخول بعض الأماكن كالمتاحف ودور السينما، في حين منحت الأشخاص الملحقين جوازاً أخضر يسمح لهم بالدخول لجميع الأماكن.

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