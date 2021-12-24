إلغاء أكثر من 2000 رحلة لشركات الطيران العالمية

ألغت شركات الطيران العالمية أكثر من 2000 رحلة حتى الآن -اليوم الجمعة- فيما يشير إلى مدى تأثير كورونا على السفر لقضاء العطلات، وفقاً لما ذكره موقع “فلايت أوير” الإلكتروني.

وأفاد موقع فلايت أوير أن 448 رحلة ألغيت داخل الولايات المتحدة الأميركية، منها أو إليها حتى الآن اليوم الجمعة.

كما ذكرت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز -أمس الخميس- أنهما ألغتا عشرات الرحلات التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد، بعد أن أصيب كثير من أفراد أطقمها الجوية والعاملين الآخرين بها بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة أن إلغاء الرحلات امتد خارج الولايات المتحدة إلى مطارات دول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، بعد أن شهدت حركة الطيران انفراجة بعد انخفاض مؤشرات الموجة الثالثة من تفشي كورونا في الأشهر الأخيرة، إلا أن العودة إلى المربع الأول بدأت منذ انتشار أوميكرون المتحور عن كورونا.

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