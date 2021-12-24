ميشال عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة

صرّح الرئيس اللبناني ميشال عون -عبر مقابلة متلفزة اليوم الجمعة- بأن “لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة”، في إشارة إلى انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

يُذكر أن هذا الانهيار المتسارع فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2020، علاوةً على إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدولة اللبنانية قد تخلفت في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً، بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين، كما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً، إلى أن فقدت العملة أكثر من 85% من قيمتها.

ووصلت المعاناة اللبنانية إلى أقسى حدودها، ما انعكس بؤساً على المواطن، حيث أصبح نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.

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