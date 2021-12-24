فلاديمير بوتين: أوروبا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الجمعة- الاتحاد الأوروبي مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز، معرباً عن ذلك بقوله إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل”.

ودعا بوتين -خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس معني بالعلوم والتعليم- الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على طريق جديد لنقل الغاز الروسي وهو خط أنابيب نورد ستريم 2 لتخفيف أزمة الأسعار.

يشار إلى أن سعر الغاز القياسي في أوروبا قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء الماضي، ليصل إلى نحو 800 % منذ بداية العام، وتراجع السعر اليوم الجمعة لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 400 %.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والعديد من دول شرق أوروبا، تُعارض بوجه خاص نورد ستريم 2، وتقول إن خط الأنابيب سيجعل الاتحاد الأوروبي أكثر اعتماداً على الغاز الروسي الذي يُوفّر بالفعل 35% من احتياجات التكتل من الغاز. ولا يزال خط الأنابيب، الممتد من روسيا إلى ألمانيا والذي تم إنشاؤه في سبتمبر، ينتظر الموافقة التنظيمية من برلين وبروكسل.

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