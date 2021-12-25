الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تُوزعان مصابيح شحن على أسر محتاجة بعدد من البلديات

الواحات 24 ديسمبر 2021 (وال)- قامت فروع تابعة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية الواحات، ومكتب جالو وأوجلة ومرادة، بتوزيع مصابيح شحن كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على “100” عائلة محتاجة من سكان بلدية جالو والواحات.

هذا وقدّم فريق العمل بمكتب البريقة، بالتنسيق والتجهيز لمكان التوزيع، الأمر الذي يسّر إيصال المساعدة للعائلات المستهدفة.

الخطوة جاءت في إطار اهتمام الهيأة والمنظمة الدولية بالأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود، ومساعدتها أثناء فصل الشتاء، وما يصاحبه من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

في سياق ذاته، باشرت فرع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية على مستوى الفروع بلدية انتلات البيضان، في توزيع مصابيح شحن كهربائية على “48” أسرة محتاجة، بمعدل ثلاثة مصابيح لكل أسرة.

وفي المنطقة الشرقية؛ تم التوزيع مصابيح شحن كهربائية في بلديات: شحات، البيضاء، الأبرق، القبة، الفائدية، وسوسة، والصفاص، وأم الرزم.

حيث تم توزيعها على العائلات ذات الدخل المحدود، نتيجة انقطاع الكهرباء على المنطقة بصفة مستمرة وعدد المستهدفين ( 103 ) في أم الرزم، وعدد ( 94 ) في الأبرق، وعدد ( 337 ) في البيضاء، وعدد (383) شحات. (وال) هــ ع/ ر ت

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