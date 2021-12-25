المتحدث الحكومي الإثيوبي يستبعد دخول الجيش إلى تيغراي

أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، أن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيغراي شمال البلاد في الوقت الراهن، لكنها ستبقى في منطقتين حررتهما في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث الحكومي أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا تشكل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم في الإقليم، أي تهديد.

وأوضح أن “العدو” تلقى ضربات شديدة ولم يعد قادرًا على تنفيذ تطلعاته وفق التقييمات الحالية.

وتتزامن هذه التصريحات مع أنباء أوردتها وسائل إعلام إقليمية ومصادر في منظمات إغاثة عن استهداف غارات جوية محطة طاقة رئيسة في عاصمة الإقليم مقلي، تسببت في قطع الكهرباء عن أنحاء واسعة منها.

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