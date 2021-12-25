مئات اللاجئين ما زالوا عالقين في ظروف صعبة على حدود بيلاروسيا

ما يزال المئات من المهاجرين عالقين على حدود بيلاروسيا، في ظل ظروف جوية سيئة، وأوضاع إنسانية مأساوية، على أمل أن يستطيعوا العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي مع قرب انتهاء العام.

وقدم غالبية المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بـ 600 شخص، بينهم أطفال صغار، من العراق وسوريا وإيران، ويرفضون عروضًا بإعادتهم طوعًا إلى بلدانهم، إذ خسر معظمهم كل شيء للقدوم في هذه المغامرة، كما يخشى بعضهم من اعتقالات أو ملاحقات أمنية.

وقال منسق العمليات في المنظمة الدولية للهجرة إن الحكومة والسلطات المحلية والصليب الأحمر في بيلاروسيا يعملون جميعًا لدعم المهاجرين لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتوفير الغذاء والمأوى والتعليم للأطفال.

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