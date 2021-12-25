لجنة تحقيق تتهم رئيس غامبيا السابق بسلسلة جرائم قتل وتعذيب

حمّلت لجنة تحقيق مستقلة في غامبيا، في تقرير لها نشر أمس، الرئيس السابق يحيى جامع، المسؤولية عن سلسلة من أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب، خلال حكمه الذي استمر 22 عامًا.

وتشكّلت اللجنة التي يُطلق عليها “الحقيقة والمصالحة والتعويضات”، بعد مغادرة جامع البلاد إلى منفاه في غينيا الاستوائية، عقب رفضه الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2016.

ووضعت تقريرها بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع، واستندت فيه إلى أقوال مئات الشهود، ولفتت فيه إلى أن جامع الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين وُمعارضين سياسيين ومدنيين.

وقد سلّمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس الحالي أداما بارو، مع توصيات بمحاكمة المسؤولين عن جميع الانتهاكات.

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