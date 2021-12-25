ظهور مرض مجهول في السودان.. ومنظمة الصحة تفتح تحقيقًا

باشرت منظمة الصحة العالمية التحقيق في ملابسات المرض الغامض، الذي أودى بحيات العشرات إثر الفيضانات القوية التي شهدتها مناطق عدة في جنوب السودان.

وتشمل أعراض المرض الغامض السعال والإسهال والحمى والصداع وآلام الصدر وآلام المفاصل وفقدان الشهية وضعف الجسم، بحسب ما أورده موقع الحرة نقلا عن شبكة “أي بي سي نيوز”.

ويفترض العلماء أن يكون المرض مرتبطًا بالكوليرا بسبب تعرض المنطقة للفيضانات غير أن العينات التي أُخذت من المرضى كانت نتائجها سلبية.

جديرٌ بالذكر أن 97 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بالمرض المجهول في جونجلي في الجزء الشمالي من البلاد.

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