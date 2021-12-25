صور جوية تكشف تحشيداً روسياً على حدود أوكرانيا

علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أنباء تحدثت عن تنقلات للجيش الروسي وتحشيد مستمر على الحدود مع أوكرانيا، بالقول: “من حق روسيا أن تنقل وحدات من قواتها المسلحة من مكان إلى آخر على أراضيها”.

واعتبر أن ما تقوم به بلاده يأتي لمواجهة ما وصفها بأعمال غير ودية من أعضاء حلف الناتو، تتضمن مناورات عسكرية على مقربة من حدود روسيا، وجولات استطلاعية دورية لطائراتها، الأمر الذي يثير قلق موسكو العميق، ويَضطرها لاتخاذ إجراءات لحفظ أمنها.

وكشفت شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأمريكية الخاصة، أمس، عن صور التقطها قمر صناعي تظهر تعزيز روسيا قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا وتضم مئات من المركبات المدرعة والدبابات، في الوقت الذي تضغط فيه على الولايات المتحدة وحلفائها لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.

وسبق للشركة ذاتها أن نشرت في أبريل الماضي صورا أيضًا لحشد روسيا قواتٍ لها على الحدود الأوكرانية، فيما أشارت تقارير استخباراتية أميركية إلى نية موسكو شن هجوم على أوكرانيا بحلول الشهر المقبل، وهو ما نفاه الكرملين مرارا.

وفي حادثة من شأنها أن تزيد التوتر بين البلدين، ذكرت الخارجية الروسية أن شخصًا ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في منطقة “لفيف” بأوكرانيا.

وأوضحت أنها قدمت احتجاجًا رسميًا على الهجوم الذي يعد حادثًا خطيرًا وانتهاكًا للقوانين الدولية، واصفةً إياه بـ”العمل الإرهابي”، الذي سببته هستيريا معاداة الروس في أوكرانيا.

ونوهت الخارجية إلى أنها استدعت على إثر الحادث القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا مطالبة السلطات الأوكرانية بتقديم اعتذار، بينما قالت الشرطة الأوكرانية، من جانبها، إنها فتحت تحقيقًا في الحادث، الذي وصفته بأنه حادث “من أعمال الشغب”.

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