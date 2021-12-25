اليونان.. مقتل مهاجرين وإنقاذ 57 آخرين بعد تحطم مركبهم

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وتم إنقاذ 57 آخرين، بعد انقلاب المركب الذي كان يُقلّهم قبالة جزيرة “باروس” اليونانية أمس الجمعة، وفق ما أعلنه خفر السواحل اليوناني.

وباشرت السلطات اليونانية، على الفور، عمليات بحث وإنقاذ شمال غربي الجزيرة، بعد ثالث حادث تحطم هذا الأسبوع.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أرسل طائراتٍ وسفنًا إلى المنطقة، لافتًا إلى أن 80 شخصًا كانوا، فيما يعتقد، على متن المركب الشراعي، فيما لم تعرف بعد ظروف انقلابه.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت، الخميس، أنها انتشلت 11 جثة من موقع تحطم مركب آخر غرق وهو يقلّ مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة فيما أنقذت 90 شخصًا آخرين.

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