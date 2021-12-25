إثيوبيا: جهات خارجية تثير النزاع الحدودي مع السودان

اتهم وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، جهات خارجية لم يسمها، لها مصالح خاصة، بالوقوف وراء إثارة قضية الخلاف الحدودي مع السودان في مثلث الفشقة.

واعتبر الوزير الإثيوبي أن هذه القضية مشكلة صغيرة وبسيطة ومن مخلفات العهد الاستعماري، ولن تثير أديس أبابا مشكلات من أجلها مع أحد.

وسبق لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن أشار إلى أن بلاده ليس لها عداء مع إثيوبيا، وتلتزم بعلاقات حسن الجوار معها، مجددًا التأكيد على أن الفشقة أرض سودانية خالصة، وتعهد بعدم التفريط بها.

يشار إلى أن المنطقة، التي لا تتجاوز مساحتها 12 كيلومترًا، تخضع حاليًا لسيطرة السودان.

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