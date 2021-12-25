السودان.. تجدد المظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات جديدة سيّرتها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، رفضاً للاتفاق السياسي الموقّع مؤخراً بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وأفادت وكالات عن وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، وسط هتافات رافضة للاتفاق السياسي، حيث أطلقت السلطات الأمنية الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين بشارع القصر وسط الخرطوم، مسجلاً إصابات في صفوف المتظاهرين.

وتأتي المظاهرات في إطار جدول زمني وضعته لجان المقاومة، والأجسام الثورية الأخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للاتفاق السياسي وقرارات أكتوبر الماضي.

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