الرئيس الإيراني يُحذّر من الاعتداء على بلاده

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أيّ اعتداء على بلاده سيُغير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة بشكل كبير.

وشدد رئيسي على أن العدوان سيقابَل برد شامل وواسع وحازم، مشيراً إلى أن مناورات الحرس الثوري الأخيرة رسالة بأن طهران تمتلك القدرة الكافية للدفاع عن أمنها القومي.

وتأتي هذه التصريحات الحادة في ظل ترقب لجولة ثامنة من المحادثات في فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ودعوات أوروبية لتسريع وتيرة المفاوضات.

وكان دبلوماسيون غربيون قد أكدوا أن المحادثات ليس أمامها سوى أسابيع قليلة لتتمخض عن انفراجة، قبل أن يصبح الاتفاق بلا جدوى في حال تقدم إيران في المجال النووي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا